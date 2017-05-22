Кредиты вместо грантов: США хотят лишить Украину безвозмездной помощи

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Киев может потерять безвозмездную оборонную помощь Вашингтона. США обсуждают возможность сворачивания программ в отношении десятков стран, в число которых вошла и Украина, пишет Wall Street Journal.

По данным газеты, американские власти планируют заменить программы безвозмездной помощи на кредитование. Подобные меры содержатся во внутриведомственных документах, которые оказались в распоряжении издания.

Wall Street Journal отмечает, что мера, предусмотренная проектом бюджета администрации Трампа, может затронуть программы помощи на общую сумму примерно в миллиард долларов.

В документе, который поступил в госдеп, говорится, что безвозмездной помощи могут лишиться Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины, Вьетнам и ряд других государств. При этом программы на военную помощь Израилю (3,1 миллиарда долларов), Египту (1,3 миллиарда долларов) и Иордании (250 миллионов долларов) будут сохранены.

"Без такого рода помощи, партнеры, вероятно, или не будут развивать и поддерживать свою обороноспособность, или обратятся к другим странам — например, России, Китаю — за помощью в развитии", — говорится в документе внешнеполитического ведомства.

В госдепе считают, что переход на систему кредитования будет неэффективен: большинство указанных стран или не захотят обращаться за кредитами, или не смогут выполнить требования для их предоставления.

Трамп выполняет обещания

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что решение Вашигтона о сворачивании программ безвозмездной помощи является следствием предвыборных обещаний Дональда Трампа.

"Трамп еще в период предвыборной кампании обещал это сделать, так что он просто выполняет свои предвыборные обещания. Это его подход, подход бизнесмена: никому ничего даром. Естественно, из каждого правила есть исключения — это названные три страны, которым Трамп просто не может не дать денег… Но его принципиальный подход: хотите что-то у нас получить — покупайте", — отметил политолог в эфире радио Sputnik, добавив, что Украина для Трампа не является "особым" государством, а просто "одна из стран".

"И она (Украина — ред.) должна играть по тем правилам, которые он (президент США — ред.) считает приемлемыми", — добавил Журавлев.

По его словам, замена безвозмездных грантов США на кредиты изменит положение Киева.

На что может рассчитывать Киев

"Если кредит будет коммерческий, то есть без гарантий правительства США, то Украина его, скорее всего, просто не получит. Потому что при таких экономических показателях ни один нормальный банк кредит не даст. Если же американское правительство предоставит гарантии под этот кредит, то его Украине, конечно, дадут, но контролировать его использование будут очень жестко. Так что на Украине, думаю, сейчас большой траур", — подчеркнул Дмитрий Журавлев.

В начале мая американский сенат одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года. Документ содержит пункт об Украине — Вашингтон планирует выделить Киеву более 410 миллионов долларов.

При этом в документе уточняется, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

Кроме того, возможно выделение финансов на замену любого вида вооружения.

В начале мая посольство Украины в США сообщало в Facebook, что Киев может получить от Вашингтона не менее 560 миллионов долларов.

Ограничения от США

При этом конгресс США ранее рассмотрел законопроект об ассигнованиях Пентагону. Конгрессмены сделали ряд оговорок, которые регламентируют, на что Киев может потратить выделенные по линии Минобороны деньги.

В частности, речь идет о том, что украинские власти не смогут направлять американские деньги на финансирование национального батальона "Азов".

"Средства, предоставляемые в соответствии с этим законопроектом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону "Азов", — говорилось в тексте документа.

Конгрессмены также запретили Киеву тратить деньги Пентагона на переносные зенитно-ракетные комплексы.

Кроме того, украинские власти не смогут использовать американскую помощь в рамках возможных сделок с "Рособоронэкспортом", который ранее попал под санкции США.

"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников. Изначально он насчитывал несколько десятков человек и получал финансирование от олигарха Игоря Коломойского.

Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований. После этого Минобороны предложило добровольческим батальонам войти в ряды ВСУ.

"Азов" активно участвовал к конфликте на юго-востоке Украины с мая 2014 года. Многие бойцы подразделения, которое в дальнейшем было развернуто в полк, известны своими националистическими взглядами.