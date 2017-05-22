Аэропорт Ибицы завален мусором из-за забастовки

МАДРИД, 22 мая – РИА Новости. Аэропорт испанского острова Ибица (остров в Средиземном море, входящий в архипелаг Балеарские острова) оказался завален мусором из-за забастовки, которую проводят сотрудники службы по уборке.

Забастовка в самый разгар туристического сезона связана с тем, что компания KLE уже три месяца не выплачивает в полном объеме зарплату ряду сотрудников, сообщает телеканал 24 Horas

Мусор не убирают уже шесть дней, мусорные баки переполнены, в здании аэропорта стоит неприятный запах, а туалеты закрыты.

В минувшую пятницу представители Единого оператора аэропортов Испании (AENA) встретились с руководством компании KLE и подтвердили, что расторгают контракт. AENA подписала соглашение с другой компанией – Ingresan – и, по словам оператора, уборка мусора начнется "в ближайшие дни".

Уборщики мусора также устроили акцию протеста у здания аэропорта – они просят у пассажиров милостыню. "Помогите, чем можете", — написано на их плакате.