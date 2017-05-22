Трамп начал визит в Израиль с заверения в нерушимости союза двух стран

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. Дональд Трамп начал свой первый визит в Израиль в качестве президента США с заверения в нерушимости союза двух стран и обещания работать над достижением мира на Ближнем Востоке.
"Мой первый визит в качестве президента — это подтверждение нерушимой связи между США и Государством Израиль", — сказал Трамп в краткой приветственной речи на летном поле.
"Это – редкая возможность принести безопасность и стабильность этому региону, отразить атаки террористов и создать условия для будущего мира и процветания. С нетерпением ожидаю начала работы во имя этого", — сообщил он.
В ходе церемонии встречи военный оркестр сыграл гимны двух стран. На летном поле был выстроен почетный караул из представителей всех родов войск. После этого на собственном вертолете Трамп отправится в Иерусалим, где его ждут политические переговоры и обширная культурная программа.