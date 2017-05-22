Источник объяснил, почему Порошенко не приехал на саммит ОЧЭС

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко не планировал принимать участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), который проходит в Стамбуле, из-за "низкого статуса" заявленных участников, сообщил РИА Новости источник, близкий к Порошенко.
"Предложения (участвовать – ред.) были, но удалось убедить (Порошенко – ред.) не ехать", — сказал собеседник агентства. По его словам, это решение связано с "низким статусом" представителей стран ОЧЭС, которые были заявлены на участие в саммите.
Организация черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Основана в 1992 году. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.
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