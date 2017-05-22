Нетаньяху заверил Трампа в готовности поддержать его мирные инициативы

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил прилетевшего в страну президента США Дональда Трампа в готовности поддержать его региональные мирные инициативы.

Глава правительства участвовал в торжественной церемонии встречи Трампа, который прилетел из Саудовской Аравии, продолжая свое первое зарубежное турне в качестве президента.

"Ваш визит по-настоящему исторический. Никогда ранее президент США не отправлялся в первый визит на Ближний Восток с остановкой в Израиле", — заявил Нетаньяху.

"Израиль разделяет ваше стремление к миру. Мы уже достигли мира с Египтом и Иорданией. Рука Израиля протянута всем, кто хочет мира", — заверил он.

Нетаньяху выразил надежду, что настанет день, когда премьер-министр Израиля сможет повторить маршрут, который проделал самолет президента США.

"Вы только что прилетели из Эр-Рияда в Тель-Авив. Надеюсь, когда-нибудь израильский премьер-министр сможет полететь из Тель-Авива в Эр-Рияд", — сказал он.

Израильский премьер также отметил, что не сомневается в том, что при Трампе союз Израиля и США еще больше укрепится. "Я уверен, что под вашим руководством замечательный альянс между США и Израилем станет еще сильнее", — сказал он.