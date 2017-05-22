Киев пообещал дать юридическую оценку жалобе России в ВТО

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Жалоба РФ в ВТО в связи с вводимыми Украиной санкциями получит "юридическую оценку" со стороны Киева, заявил украинский министр юстиции Павел Петренко.

Ранее Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми с 2014 года ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину. Речь идет, в частности, о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений и многих других товаров. Российским компаниям также запрещено участвовать в приватизации на Украине, что является еще одним грубым нарушением украинских обязательств в ВТО.

"Их жалобы найдут надлежащую юридическую оценку со стороны Украины, также как и членов ВТО", — сказал Петренко журналистам в понедельник, комментируя подачу РФ жалобы в ВТО против Украины.

Он добавил, что украинская позиция в этом деле четкая, "мы имеем право делать такие ограничения, эти ограничения касаются национальной безопасности… мы будем продолжать это делать и дальше".

Согласно нормам ВТО, запрос на консультации является первым этапом подачи иска в рамках этой организации. В соответствии с процедурами ВТО, теперь в течение двух месяцев должны быть проведены консультации с правительством Украины с целью поиска взаимоприемлемого разрешения сложившейся ситуации.