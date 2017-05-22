В СМИ сообщили о четырех погибших в Ираке при нападении на центр подготовки

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Неизвестные напали на иракский центр подготовки военнослужащих к северу от Багдада, четыре человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных представителей вооруженных сил.

Инцидент произошел в понедельник утром. По данным агентства, в нападении на базу участвовали шесть человек, пять террористов-смертников привели в действие взрывные устройства. Сейчас ситуация находится под контролем.

Как отмечает агентство, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ группировка ИГ.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.