В Финляндии стартовали крупные военные учения

МУРМАНСК, 22 мая — РИА Новости. Одни из крупнейших военных учений ВВС в Европе Arctic Challenge Exercise (ACE) стартуют в финской Лапландии — провинции, граничащей с Россией, в маневрах будут задействовано более 100 самолетов — силы Швеции, Норвегии и других стран, сообщает портал телеканала Yle.

"В учениях будут задействованы более 100 самолетов. Учебные маневры Северных стран ACE проходят уже третий раз. Финляндия впервые несет ответственность за организацию и проведение маневров. АСЕ является одним из крупнейших военных учений в Европе в этом году", — отмечает телекомпания.

Сообщается также, что в многонациональных учениях принимают участие военные и самолеты из США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии и Канады. Наряду с истребителями в маневрах будут участвовать самолеты-заправщики, спасательные вертолеты и самолеты, оснащенные системой AWACS (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления) НАТО.

Штабы военных учений будут находиться в финском Рованиеми, норвежском Будё и шведском Лулео. Помимо учений АСЕ, в Лапландии стартуют учения сухопутных сил Army North 17 под руководством бригады Кайнуу. В учениях в Роваярви задействованы 6,1 тысячи человек и тысяча транспортных средств.

Учения вызвали возмущение местных жителей. Организатор демонстраций Suomen rauhanpuolustajat сообщает, что акции протеста пройдут в аэропорту Рованиеми и в центре города на Площади Лорди. Телекомпания отмечает, что утром в понедельник на парковке аэропорта Рованиеми собралось около 30 демонстрантов с плакатами, надписи на которых были сделаны на нескольких языках.