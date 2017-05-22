Король бельгийцев Филипп примет Трампа с супругой

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Король бельгийцев Филипп и королева Матильда 24 мая примут президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью в королевском дворце в Брюсселе, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Бельгии.

"В среду 24 мая 2017 года их величества король и королева бельгийцев примут президента Соединенных Штатов Америки и первую леди", — сообщила канцелярия главы правительства.

Затем, как говорится в сообщении, Трамп проведет переговоры с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. "Обе встречи пройдут в королевском дворце в Брюсселе", — уточняет канцелярия.

По предварительной информации, заявлений для прессы по итогам встречи не планируется.

Трамп прибудет в Брюссель на саммит НАТО, который состоится 25 мая в новой штаб-квартире альянса. Помимо лидеров стран-членов Североатлантического альянса, он проведет переговоры с председателями Евросовета Дональдом Туском и Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.