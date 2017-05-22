СМИ уличили украинских депутатов в использовании российских соцсетей

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Украинские депутаты и дети политиков продолжают вести страницы в российских социальных сетях, которые попали в санкционный список Киева, сообщило в понедельник украинские издание "Вести".

Ранее президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.

"По-прежнему активно общается с друзьями "ВКонтакте" дочь ярого националиста Олега Тягнибока (лидер националистической партии "Свобода" — ред.) 22-летняя Дарина-Богдана… Например, в субботу она вышла из сети аж в полпятого утра, а в воскресенье заходила с мобильного устройства в два часа дня. Есть "ВКонтакте" и 20-летний Гордей (подписан как Горко) Тягнибок", — говорится в сообщении.

По данным издания, "Оппозиционный блок" высказался против запрета "ВКонтакте" и "Одноклассников" и не будет закрывать там свои страницы, а члены партии Александра Клименко (занимал пост министра доходов и сборов в период президентства Виктора Януковича — ред.) "Успешная страна" провели онлайн-флешмоб и акции протеста с требованием не закрывать соцсети.

"Радикал Олег Ляшко страницу удалил лишь после "публичной порки", устроенной Комитетом избирателей Украины. Последовал примеру шефа и нардеп Андрей Лозовой, хотя еще 18 мая в День вышиванки в "ВКонтакте" он хвастал фотографиями коллег по Раде в национальной одежде", — говорится в сообщении.

По информации издания, депутаты от президентской фракции "Блок Петра Порошенко", Сергей Лещенко и Мустафа Найем, также продолжают пользоваться социальными сетями, которые попали в санкционный список.

"Остались в соцсетях и радикалы-националисты. Дмитрий Ярош (депутат Верховной рады Украины, экс-глава запрещенного в РФ экстремистского движения "Правый сектор" — ред.) на страничке "ВКонтакте" был утром в субботу (впрочем, не факт, что страницу сейчас ведет именно он). Его помощник Ростислав Винер удивился, что у Яроша есть там профиль, и сказал "Вестям", что его единомышленники постепенно будут отказываться от использования российских сервисов", — говорится в сообщении.