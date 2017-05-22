Трамп прибыл в Израиль по спецкоридору из Саудовской Аравии

Плакат с приветствием в Иерусалиме перед визитом президента США Дональда Трампа в Израиль. Архивное фото

Плакат с приветствием в Иерусалиме перед визитом президента США Дональда Трампа в Израиль. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прилетел в Израиль по специально разработанному для него воздушному коридору из Саудовской Аравии, у которой нет авиасообщения с еврейским государством, передают местные телеканалы, ведущие прямую трансляцию прибытия.

В Тель-авивском международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона "борт номер один" встречает практически все руководство Израиля, включая президента Реувена Ривлина, премьера Биньямина Нетаньяху с супругой Сарой и кабинетом министров в полном составе.

Президентский самолет прибыл из Эр-Рияда, ставшего первым пунктом первого зарубежного турне Трампа. Девятый телеканал сообщил, что для лайнера пришлось прокладывать новый воздушный коридор, поскольку между Израилем и Саудовской Аравией нет авиасообщения.

Вдоль красной дорожки на взлетном поле выстроен почетный караул, военный оркестр готовится сыграть гимны двух стран. После этого Ривлин, Нетаньяху и Трамп выступят каждый с трехминутной приветственной речью.

Из аэропорта Трамп, которого сопровождает супруга Меланья, на вертолете отправится в Иерусалим, где его ждут два дня политических переговоров и культурных мероприятий.