Против избрания Скворцовой председателем ВАЗ выступила только Украина

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. При избрании председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) только Украина возражала против кандидатуры министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, сообщил официальный представитель министерства Олег Салагай.

"Украина была единственной страной в мире, которая возражала против избрания министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на пост председателя ВАЗ", — сообщил Салагай журналистам.

ВАЗ – это верховный орган Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она собирается раз в год и принимает решения, на основе которых ВОЗ функционирует в течение следующего года. Ранее на пленарном заседании Скворцова была избрана главой ассамблеи.