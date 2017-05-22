В Тегеране рассказали о последствиях "иранофобской" политики США

ТЕГЕРАН, 22 мая — РИА Новости. "Иранофобия" в политике США усиливает позиции террористов на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, комментируя результаты прошедшего в Эр-Рияде американско-арабского саммита.

Саммит с участием президента США и глав ряда арабских и исламских стран завершился в столице Саудовской Аравии в воскресенье. Трамп в ходе выступления перед лидерами стран региона обвинил Иран в финансировании терроризма и поддержке "совершившего немыслимые преступления" сирийского президента Башара Асада. Иран в саммите не участвовал.

"Спустя 48 часов после иранских выборов, которые показали большую явку, президент США из Саудовской Аравии пытается распространить иранофобию и выступает с ложными заявлениями, чтобы заключить оружейные сделки", — заявил Касеми, имея в виду прошедшие в Иране выборы президента, на которых победил реформатор Хасан Роухани при явке в 70%.

"К сожалению, нынешняя политика США приводит к усилению террористических группировок в регионе и укрепляет поддержку со стороны диктаторских государств этим группировкам", — добавил представитель иранского ведомства.