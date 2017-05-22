"Как не стать жертвой украинки": европейцы создают списки невест-аферисток

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Европейском сегменте интернета появляется все больше сайтов, предостерегающих от знакомств с украинскими невестами-аферистками. Об этом сообщают "Вести".

Мужчины, ставшие жертвами мошенниц, публикуют данные девушек, рассказывают об их методах и делятся подробными инструкциями, как сохранить свои деньги.

Издание пишет, что украинки действуют по одной схеме: знакомятся в интернете, придумывают трагические истории, ссылаясь на плачевную ситуацию в стране, а затем просят деньги на поездку к своему новому "возлюбленному".

По данным "Вестей", в интернете насчитываются сотни сообщений о таких аферистках, а также фотографии поддельных документов "невест".

Опрошенные изданием эксперты указывают, что мошенницам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, и подчеркивают, что доказать вину в этом случае не составляет труда.