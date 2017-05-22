Убийца российского пилота получил в Турции 5 лет тюрьмы за хранение оружия

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Альпарслан Челик, взявший на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова, приговорен в Турции к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружием. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Мурат Устюндаг.

"Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика Пешкова, расследование по нему продолжается", — отметил адвокат.

Летчик Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года. Турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24, после чего катапультировавшегося летчика расстреляли с земли.

Челик сразу после инцидента взял на себя ответственность за смерть пилота. При этом во время следствия он заявил, что не убивал летчика и приказывал подчиненным ему боевикам не стрелять по Пешкову.