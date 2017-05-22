Тимошенко обвинила Порошенко в "наступлении на демократию"

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в "сворачивании" в стране демократии и свободы слова.

"На Украине идет масштабное наступление на демократию, на все составляющие демократии. По сути, сворачиваются все те свободы, которые были достигнуты тяжелыми жертвами украинского народа, в том числе в двух революциях… Все телеканалы взяты под репрессивный контроль персонально президента Украины и его окружения", — сказала Тимошенко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

Лидер "Батькивщины" утверждает, что "запрещено ее участие в вечерних эфирах и прайм-тайме на телеканале "112 Украина" и NewsOne.

"Под давлением лишения лицензии меня запрещено пускать в прямые вечерние эфиры", — сказала Тимошенко.

Ранее Порошенко на пресс-конференции заявлял, что на Украине существует беспрецедентный уровень свободы гражданского общества. По его словам, никогда за всю свою историю Украина не имела такого уровня свободы, в том числе в отношении журналистов.