Правительство Испании призывает власти Каталонии к диалогу в парламенте

МАДРИД, 22 мая — РИА Новости. Правительство Испании призывает власти Каталонии не угрожать или составлять планы о выходе из состава Испании, а вести диалог в конгрессе, заявил официальный представитель правительства, министр культуры Испании Иньиго Мендес де Виго.
"Диалог – это демократическая и прозрачная (процедура – ред.). Не стоит угрожать или объяснять, что они будут делать, если не будет референдума, который с любой точки зрения незаконен. Надо вести диалог, а лучше всего его вести там, где находятся представители национального суверенитета", — заявил Мендес де Виго.
В законопроекте, доступ к которому получила газета El País, есть отдельная статья, посвященная проведению референдума, согласно которой вопрос об отделении будет звучать следующим образом: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым от Испании государством?". Согласно тексту законопроекта, для отделения достаточно простого большинства голосов, отданных на референдуме, нижний порог явки не определен.
На прошлой неделе вице-председатель испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что каталонский вопрос необходимо обсудить в конгрессе депутатов. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в ответ сказал, что правительству Испании и Каталонии сначала необходимо обсудить условия референдума и прийти к соглашению. В случае согласия вопрос можно передать на рассмотрение двух парламентов. По мнению Пучдемона, приглашение Сантамарии показывает, что правительство Испании признает возможность проведения референдума.
Ранее испанские СМИ сообщали, что дата референдума о независимости автономного сообщества Каталония от Испании будет озвучена главой правительства Каталонии Карлесом Пучдемоном на этой неделе. Скорее всего, референдум состоится 1 октября.
Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд признают незаконными.