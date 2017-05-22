Правительство Испании призывает власти Каталонии к диалогу в парламенте

МАДРИД, 22 мая — РИА Новости. Правительство Испании призывает власти Каталонии не угрожать или составлять планы о выходе из состава Испании, а вести диалог в конгрессе, заявил официальный представитель правительства, министр культуры Испании Иньиго Мендес де Виго.

Ранее газета El País сообщила, что власти Каталонии разработали механизм, который они задействуют в процессе выхода автономного сообщества из состава Испании — вне зависимости будет проведен согласованный с испанским правительством референдум о независимости или нет. Так называемый закон "Юридического перехода", к проекту которого получила доступ газета, заменит конституцию на два месяца, пока парламент Каталонии будет "проводить процесс создания парламентской республики Каталония".

"Диалог – это демократическая и прозрачная (процедура – ред.). Не стоит угрожать или объяснять, что они будут делать, если не будет референдума, который с любой точки зрения незаконен. Надо вести диалог, а лучше всего его вести там, где находятся представители национального суверенитета", — заявил Мендес де Виго.

В законопроекте, доступ к которому получила газета El País, есть отдельная статья, посвященная проведению референдума, согласно которой вопрос об отделении будет звучать следующим образом: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым от Испании государством?". Согласно тексту законопроекта, для отделения достаточно простого большинства голосов, отданных на референдуме, нижний порог явки не определен.

В тексте законопроекта также определяются: статус каталонских граждан, процедура получения гражданства, то, какие испанские законы останутся в силе, какие автоматически прекратят свое действие на территории Каталонии, как изменится статус чиновников Испанского государства, что будет с государственными контрактами и собственностью Испанского государства.

На прошлой неделе вице-председатель испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что каталонский вопрос необходимо обсудить в конгрессе депутатов. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в ответ сказал, что правительству Испании и Каталонии сначала необходимо обсудить условия референдума и прийти к соглашению. В случае согласия вопрос можно передать на рассмотрение двух парламентов. По мнению Пучдемона, приглашение Сантамарии показывает, что правительство Испании признает возможность проведения референдума.

Ранее испанские СМИ сообщали, что дата референдума о независимости автономного сообщества Каталония от Испании будет озвучена главой правительства Каталонии Карлесом Пучдемоном на этой неделе. Скорее всего, референдум состоится 1 октября.

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд признают незаконными.