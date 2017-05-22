В Раде вновь призвали рассмотреть вопрос о визовом режиме с Россией

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией, заявил в понедельник лидер фракции Максим Бурбак.

В воскресенье украинские СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства "Блок Петра Порошенко" и партии "Народный фронт". Однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе вопрос о введении виз с Россией не стоит.

"Хочу напомнить о законопроекте о введении визового режима с РФ. Мы должны использовать все оправданные методы для борьбы с агрессором, который должен платить большую цену", — сказал Бурбак в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

В октябре 2016 года спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. Замглавы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ — неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

Фракция " Народный фронт" неоднократно требовала вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией после решения ЕС об отмене виз для украинцев.

Ранее статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.