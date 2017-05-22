На трассе, соединяющей Венецию с материком, произошло крупное ДТП

РИМ, 22 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Более 20 человек пострадали в понедельник в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе, соединяющей Венецию с материковой частью Италию.

ДТП произошло в районе пяти утра в Местре, промышленном городе-спутнике Венеции. Согласно первоначальным сведениям, грузовой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, который от удара вынесло на разделительное ограждение и частично на полосу встречного движения.

Camion tampona il bus tra Mestre e Venezia, 24 feriti https://t.co/AJGoro8RJl pic.twitter.com/txdwFnHzu2 — tribuna di Treviso (@tribuna_treviso) 22 мая 2017 г.

​На место происшествия прибыли команды спасателей, три пожарные машины с автокраном и полицейские.

Как пишет издание Il Corriere della Sera, из 24 пострадавших госпитализация понадобилась 13, включая водителя грузовика, однако их состояние не вызывает опасения.

ДТП вызвало значительные затруднения в движении по направлению к Венеции, так как произошло на подъезде к четырехкилометровому мосту Свободы, который соединяет островной город с материком.

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