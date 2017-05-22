В Тель-Авиве автомобиль врезался в группу пешеходов

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тель-Авиве, передают местные телеканалы, не исключая версии теракта.

"Подозрения на преднамеренный автомобильный таран на улице Яффо в Тель-Авиве. Пострадали пять-шесть человек", — сообщил Десятый телеканал.

В "скорой помощи" подтверждают информацию об инциденте.

"В 11.22 получено сообщение о пешеходах, сбитых автомобилем в Тель-Авиве", — написала служба в своем микроблоге в Twitter.

Инцидент произошел за час до ожидаемого прилета в Израиль президента США Дональда Трампа.