Daily Telegraph сообщила, когда Мэй объявит о старте переговоров по Brexit

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе поездки в Уэльс объявит, что Брюссель планирует начать переговоры с Лондоном по выходу страны из ЕС через 11 дней после всеобщих выборов, сообщает газета Daily Telegraph.

"Осталось всего 17 дней до важных всеобщих выборов. И всего через 11 дней после этого Европейский союз хочет начать переговоры по Brexit", — приводит издание выдержку из речи, с которой Мэй, как ожидается, выступит в Уэльсе в понедельник.

По данным издания, премьер подчеркнет, что представлять на переговорах Британию будет она или лидер лейбористов Джереми Корбин.

"Поэтому ставки на выборах высоки", — как ожидается, скажет Мэй.

Как ранее заявил главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, он ожидает, что переговоры непосредственно по соглашению о Brexit начнутся не ранее середины июня и продлятся не менее 16 месяцев. Еврокомиссия планирует начать переговорный процесс после парламентских выборов в Великобритании 8 июня.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

Всеобщие выборы в Великобритании состоятся 8 июня. По последним данным опросов, консерваторы пользуются доверием 46% населения, лейбористы – 33%.