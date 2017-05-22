Daily Telegraph сообщила, когда Мэй объявит о старте переговоров по Brexit

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе поездки в Уэльс объявит, что Брюссель планирует начать переговоры с Лондоном по выходу страны из ЕС через 11 дней после всеобщих выборов, сообщает газета Daily Telegraph.
По данным издания, премьер подчеркнет, что представлять на переговорах Британию будет она или лидер лейбористов Джереми Корбин.
"Поэтому ставки на выборах высоки", — как ожидается, скажет Мэй.
Как ранее заявил главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, он ожидает, что переговоры непосредственно по соглашению о Brexit начнутся не ранее середины июня и продлятся не менее 16 месяцев. Еврокомиссия планирует начать переговорный процесс после парламентских выборов в Великобритании 8 июня.
Всеобщие выборы в Великобритании состоятся 8 июня. По последним данным опросов, консерваторы пользуются доверием 46% населения, лейбористы – 33%.