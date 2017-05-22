СМИ рассказали подробности о взрыве бомбы в больнице Бангкока

БАНГКОК, 22 мая – РИА Новости. Бомба, взорвавшаяся в понедельник в военном госпитале Пхрамонгкутклао в центре Бангкока, была небольшой по мощности и не причинила пострадавшим тяжелых ранений, сообщает интернет-версия газеты "Тхаи Рат".

От взрыва, произошедшего в зале выдачи лекарств, в котором в это время находились как военнослужащие, так и гражданские пациенты, в основном, пенсионеры, пострадали 23 человека, говорится в сообщении. Все они получили порезы осколками стекла, некоторые — легкие контузии. Газета сообщает со ссылкой на полицейских экспертов, что взрывное устройство не содержало металлических поражающих элементов.

Полицейские также сообщили изданию, что в помещении, в котором произошел взрыв, были найдены остатки электронного взрывателя, скорее всего, приведенного в действие с помощью мобильного телефона.