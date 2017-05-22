Guardian рассказала о правилах цензуры в Facebook

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Британская газета The Guardian рассказала о внутренних правилах Facebook в отношении модерирования страниц пользователей.

Издание изучило более 100 инструкций, в которых объясняется, какие ограничения должны вводиться в сети касательно таких явлений, как разжигание ненависти, терроризм, порнография, расизм и обсуждение каннибализма.

В частности, модераторы обязаны как можно быстрее блокировать посты, содержащие прямую угрозу конкретным лицам. Так, призывы "застрелить Трампа" необходимо удалить, поскольку он является главой государства и входит в число защищенных лиц.

Как сообщил изданию один из сотрудников компании, модераторы зачастую должны успеть принять решение за 10 секунд.

"Facebook просто не может контролировать весь контент. Его слишком много, и появляется он слишком быстро", — подчеркнул он.