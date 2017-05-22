Дутерте хочет убедить Путина, чтобы Россия поставляла Филиппинам оружие

ДАВАО (Филиппины), 22 мая – РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте рассчитывает в ходе визита в Москву убедить президента РФ Владимира Путина, чтобы российская сторона поставляла Филиппинам оружие.

Дутерте пробудет в России с 22 по 26 мая с официальным визитом. Путин пригласил Дутерте приехать с визитом в ходе встречи на саммите АТЭС в Перу, который прошел в ноябре минувшего года.

"Я думаю, мне нужно будет убедить президента Путина, чтобы Россия поставила нам такое вооружение. Речь не идет о большом количестве вооружений. Это, в частности, высокоточные наземные ракеты" — сказал он, отвечая на вопрос, когда Россия и Филиппины могут подписать контракты на поставки российского стрелкового оружия, высокоточных ракет, вертолетов и самолетов.

Он также пояснил, почему в этом вопросе обратился именно к Москве.

"Думаю, у вас есть более совершенные высокоточные системы. И поскольку Россия в этом лучше, чем американцы, я решил обратиться к ней. Но россияне не только лучше в этом, они щедры и готовы помочь", — сказал Дутерте в интервью российским СМИ.

Ранее министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что рассмотрит вопрос о приобретении у России военных самолетов и стрелкового оружия после подписания соглашения с Москвой о сотрудничестве в сфере обороны. В конце апреля Лорензана на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что Россия и Филиппины намерены подписать в мае соглашение о сотрудничестве в области обороны в ходе визита в РФ филиппинского президента. Лорензана также отмечал, что Филиппины могут заинтересоваться закупкой вертолетов, подводных лодок и бронетехники из России.