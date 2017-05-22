В Брюссель съезжаются участники акции "Трамп не приветствуется"

БРЮССЕЛЬ, 22 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Противники президента США Дональда Трампа съезжаются из стран-членов Евросоюза в Брюссель для участия в акции протеста под названием Trump not welcome ("Трамп не приветствуется"), сообщила газета Derniere heure.

Мероприятие состоится 24 мая, в день прибытия Трампа в столицу Бельгии для участия в саммите НАТО 25 мая.

Ожидается, что в разрешенной столичными властями акции протеста примут участие около 9 тысяч человек. Костяк манифестантов, по данным издания, составят граждане Германии, Франции и Нидерландов.

Как сообщила телерадиокомпания RTBF, президента США в ходе визита в Брюссель будут сопровождать более двух тысяч человек. В бельгийской столице временной штаб-квартирой Дональда Трампа станет резиденция посла США. Запланированы встречи американского лидера с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем и королем бельгийцев Филиппом.

Представитель бельгийского Национального профсоюза полиции и агентов безопасности (SNPS) Фредерик Фортунато ранее высказал обеспокоенность тем, что тренировочные мероприятия для стражей порядка, которые будут обеспечивать безопасность визита Трампа в Брюссель, были организованы лишь за неделю до события.

По данным Derniere heure, безопасность в ходе встречи лидеров стран-членов НАТО в Брюсселе будут обеспечивать 3120 полицейских.