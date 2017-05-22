Ракетные пуски КНДР не способствуют денуклеаризации, заявил Рябков

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ракетные пуски КНДР не способствуют решению задачи денуклеаризации, Москва призывает Вашингтон к проявлению сдержанности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно, мы считаем, что такого рода деятельность не идёт на пользу задаче главной — политическому решению всех проблем денуклеаризации Корейского полуострова", — сказал он.

"Но, с другой стороны, сказав это, не могу не призвать наших коллег в Вашингтоне и в столицах союзных с США государств северо-восточной Азии проявлять максимальную сдержанность, не заниматься расширением учебно-тренировочных мероприятий и развертываний современных систем вооружений в ответ на действия Пхеньяна, потому что такого рода контрмеры в кавычках не что иное, как раскручивание спирали эскалации, против чего мы выступаем", — сказал Рябков.