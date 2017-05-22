Причиной взрыва в больнице Бангкока стала бомба

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Причиной взрыва, прогремевшего в понедельник в больнице Бангкока, стала бомба, сообщает издание Khaosod со ссылкой на представителя местной полиции.

Инцидент произошел в понедельник утром в центральном районе столицы Таиланда в больнице Пхрамонгкутклао (Phramongkutklao). По данным интернет-версии газеты Nation, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 23 человека. По предварительным данным, взрыв произошел в приемной для вышедших на пенсию должностных лиц. В основном, люди пострадали от осколков.

По словам заместителя начальника полиции Сривара Рансибрахманакула (Srivara Ransibrahmanakul), на месте взрыва были обнаружены следы взрывчатки.

"Подтверждено, что это была бомба. Мы должны созвать совещание, прежде чем сможем сказать что-то еще. На данный момент я могу подтвердить, что это была бомба", — приводит издание слова представителя полиции. Он добавил, что на месте взрыв были найдены провода.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва стала утечка газа.