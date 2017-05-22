Ликвидированные в Анкаре боевики ИГ* готовили теракт, заявил губернатор

АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Два боевика террористической группировки "Исламское государство"*, ликвидированные накануне в турецкой столице, готовили теракт на съезде правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), заявил губернатор Анкары Эрджан Топаджа в понедельник.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что правоохранительные органы ликвидировали двух предполагаемых боевиков ИГ*.

Полиция вышла на террористов по наводке задержанного ранее в Стамбуле боевика. Мужчина признался в подготовке теракта и назвал адрес в Анкаре, по которому проживали двое его сообщников. Когда полиция прибыла на место, подозреваемые оказали сопротивление, открыв огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Завязалась перестрелка, в ходе которой предполагаемых террористов застрелили.

"Два боевика ИГ*, уничтоженные вчера, планировали нападение на съезд ПСР", — цитирует губернатора телеканал NTV.

Внеочередной съезд ПСР в воскресенье избрал президента Турции Тайипа Эрдогана председателем партии. Турецкий лидер принял решение вернуться в ПСР после обнародования окончательных результатов прошедшего 16 апреля конституционного референдума, на котором получил одобрение переход к президентской системе правления.

Эрдоган является одним из основателей ПСР, но в августе 2014 года вышел из нее после избрания на пост президента страны. Согласно принятым на референдуме конституционным поправкам, президент может не покидать ряды своей политической партии, как это было предусмотрено ранее.

*Террористическая организация, запрещенная в России.