В Мексике количество жертв ДТП с автобусом возросло до 17 человек

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Число погибших в результате ДТП с автобусом на юге Мексике возросло до 17, по меньшей мере 31 человек получил ранения, сообщает информационный портал Infobae со ссылкой на местные власти.

Автобус съехал с дороги в горном районе мексиканского штата Чьяпас. Инцидент произошел около города Мотосинтла недалеко от границы с Гватемалой. По данным местных аварийно-спасательных служб, автобус перевозил людей, возвращавшихся после религиозных практик на тихоокеанском побережье. Ранее сообщалось о 12 погибших и 30 раненых.

"На данный момент зарегистрированы 17 погибших", — говорится в сообщении местной службы гражданской обороны. Сообщается, что автобус упал овраг высотой около 90 метров.

На месте происшествия работают спасатели. По первоначальным данным полиции, причиной аварии стала техническая неисправность автобуса.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил соболезнования семьям погибших в результате аварии.

"Мои соболезнования семьям тех, кто погиб в результате трагического инцидента с автобусом в штате Чьяпас", — написал президент в своем микроблоге в Twitter.