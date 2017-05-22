Норвежские специалисты оценили ситуацию с беженцами в мире

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Число внутренне перемещенных лиц в результате военных конфликтов и стихийных бедствий по всему миру в 2016 году составило 31,1 миллиона человек, сообщается в новом докладе Норвежского совета по беженцам (NRC).

Примерно 922 тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома из-за военного конфликта в Демократической Республике Конго (ДРК). За ней следует Сирия с 824 тысячами перемещенных лиц, замыкает тройку Ирак с 659 тысячами вынужденных переселенцев. Далее следуют Афганистан (653 тысячи человек), Нигерия (501 тысяча человек) и Йемен (478 тысяч человек).

Из 6,9 миллиона человек, покинувших свои дома из-за военных конфликтов, 2,6 миллиона проживают в странах Африки, расположенных к югу от Сахары.

При этом, согласно отчету, в три раза больше людей покидают свои дома из-за стихийных бедствий, чем из-за военных конфликтов. Из 24 миллионов человек, подвергшихся в прошлом году внезапным погодным угрозам, большая часть покинула свои дома. В этом "рейтинге" на первом месте оказался Китай с 7,4 миллиона человек, за ним идут Филиппины с 5,9 миллиона человек, третье и четвертое место занимают Индия и Индонезия с показателями 2,4 и 1,2 миллиона человек соответственно.

Ожидается, что из-за изменения климата число перемещенных лиц в будущем будет только расти, отмечают авторы доклада. По словам главы NRC Яна Эгеланна, число внутренне перемещенных лиц сейчас превосходит число беженцев, и этот вопрос необходимо вернуть на международную повестку.