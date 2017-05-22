Южная Корея может возобновить гуманитарную помощь КНДР

ТОКИО, 22 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Новая администрация Южной Кореи рассматривает вопрос о возобновлении гуманитарной помощи КНДР и межкорейских неправительственных обменов, но в пределах международного режима санкций против Северной Кореи, заявил на пресс-конференции в понедельник представитель министерства по делам объединения.

"Правительство планирует гибко пересмотреть вопрос о межкорейских обменах, но в той степени, чтобы это не нарушало режим международных санкций", — сказал представитель министерства.

С приходом либеральной администрации нового президента Мун Чжэ Ина многие связывают надежды на возобновление межкорейских контактов. При прежнем руководстве оказание гуманитарной помощи ограничивалось лишь младенцами и беременными женщинами, а с января 2016 года в знак протеста против очередного ядерного испытания КНДР межкорейские обмены были прекращены.

В то же время президент Мун резко отрицательно отреагировал на проведенное в воскресенье испытание баллистической ракеты КНДР, пообещав "дать жесткий ответ" на дальнейшие провокации КНДР.