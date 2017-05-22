СМИ узнали, где работали японцы, задержанные в КНР по подозрению в шпионаже

ТОКИО, 22 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Трое из шести задержанных марте в Китае японцев находились там для выполнения работ по освоению горячих источников, со ссылкой на правительственные источники сообщило агентство Киодо.

Ранее поступили сообщения о задержании китайскими спецслужбами трех человек в провинции Хайнань и трех человек в провинции Шаньдун. Те, кто был задержан в Хайнане, подозреваются в том, что "несут угрозу государственной безопасности". Между тем, агентство выяснило, что это мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, и они находились в Китае для выполнения работ по освоению горячих источников. Еще о троих японцах пока информации нет. Подробности задержания не разглашаются, но в каждой из провинций, где были задержаны японцы, есть порты военного назначения. Китайская сторона довела до сведения Японии факт задержания.

В период с ноября 2012 года, когда председателем КНР стал Си Цзиньпин, и до конца 2015 года в Китае по подозрению в шпионаже были задержаны более 10 граждан Японии. С 2015 года и по настоящее время есть информация о пяти задержанных в Китае по подозрению в ведении шпионской деятельности японских гражданах. По четырем из них начат судебный процесс.

В СМИ просачивается информация о том, что многие из задержанных ранее занимались сбором информации по заданию управления общественной безопасности Японии. Главным направлением их деятельности был сбор сведений о политическом устройстве, дипломатических контактах, военной отрасли Китая и о ситуации в Северной Корее. Все они были задержаны по указанию китайского министерства государственной безопасности.

Только за 2015 год было задержано 4 человека. Япония отрицала их причастность к ведению разведывательной деятельности. В то же время, в японских СМИ появились сообщения, что по крайней мере двое из задержанных могли заниматься сбором информации о Китае по заданию управления общественной безопасности Японии.