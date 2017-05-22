В Сеуле заявляют, что КНДР удалось повысить надежность ракетных технологий

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Южнокорейские военные заявляют, что КНДР, вероятно, удалось повысить надежность ракетных технологий за счет проведенного в воскресенье испытания баллистической ракеты средней дальности, передает агентство Блумберг.

Представитель объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи также отметил, что необходимо изучить, располагает ли КНДР стабильными технологиями возврата межконтинентальных баллистических ракет в плотные слои атмосферы и как далеко ракеты Пхеньяна могут летать, отмечает агентство.

КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в воскресенье с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета средней дальности принадлежала к типу "Пуккыксон-2" и пролетела около 500 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.