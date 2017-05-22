СМИ: Китай попросил у США 100 дней для экономического воздействия на КНДР

ТОКИО, 22 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Китай попросил у США 100-дневной отсрочки для экономического воздействия на Северную Корею, одновременно с планом 100 дней по внешней торговле, пишет японская газета "Асахи". По ее данным, об этом шла речь на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в апреле.

США настаивали на введении более жестких мер в отношении Северной Кореи, 90% оборота внешней торговли которой занимает Китай. В противном случае Вашингтон пригрозил распространением санкций, действующих против КНДР, на те китайские предприятия и финансовые институты, которые работают с этой страной, пишет газета. В таком случае эти компании не смогут вести дела со своими американскими партнерами.

В ответ Китай попросил дать ему отсрочку в 100 дней – аналогичную той, о которой сторонам удалось достигнуть договоренности по внешней торговле, сообщает издание. Торговый план в 100 дней предусматривает увеличение экспорта США в Китай для сокращения дисбаланса внешней торговли двух стран и сокращения торгового дефицита США.

В то же время издание высказывает сомнение в том, что Китаю удастся воздействовать на КНДР, учитывая два северокорейских ракетных испытания только за одну последнюю неделю.

Как ожидается, результаты по двум планам 100 дней будут обсуждаться лидерами в ходе их встречи в июле на полях саммита G7.