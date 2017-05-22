Рейтинг нового президента Южной Кореи превышает 80%

ТОКИО, 22 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Рейтинг избранного 9 мая президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина составил 81,6%, со ссылкой на данные опроса общественного мнения, проведенного южнокорейской организацией Realmeter, сообщило агентство Ренхап.

Это первый опрос после выборов нового президента. В нем принимали участие 2526 избирателей. Среди опрошенных 10,1% высказались против нового президента, а 8,3% затруднились ответить.

Показатель поддержки населения и уровня доверия у нового президента заметно выше, чем у его предшественников в первую неделю после инаугурации – президента Пак Кын Хе в 2013 году – 54,8%, и Ли Мён Бака в 2008 году — 76%.

Погрешность опроса оценивается в 1,9%.

Выборы президента прошли в Южной Корее 9 мая этого года после того, как предыдущий президент Пак Кын Хе была отстранена от должности из-за подозрений в соучастии в коррупционных махинациях ее ближайшей подруги. Пак Кын Хе был объявлен импичмент, решение утверждено Конституционным судом. Впоследствии она была взята под стражу, во вторник состоится первое заседание суда по ее делу.