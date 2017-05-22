В Австралии и Новой Зеландии аэропорты работают с задержками из-за техсбоя

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Международные аэропорты Австралии и Новой Зеландии работают со значительными задержками из-за технических проблем с системой паспортного контроля, пишет издание Sydney Morning Herald.

По данным издания, из строя вышла система, использующаяся авиакомпаниями для проверки паспортов, которая, по словам главы отдела коммуникаций аэропорта Мельбурна, могла затронуть и многие другие страны. "Эта система используется по всему миру, поэтому проблема могла коснуться многих других аэропортов", — приводит газета слова Гранта Смита.

"Авиалинии столкнулись с задержками при проверке данных из-за системной ошибки", — говорится в сообщении аэропорта Сиднея в Twitter.

В аэропортах Сиднея и Брисбена сообщили, что авиакомпании вручную проверяют данные пассажиров на входе. Как отмечает издание, сообщения о проблеме начали поступать в районе 08.00 по местному времени (01.00 мск), и пока неясно, сколько времени уйдет на ее решение.