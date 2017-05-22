При взрыве на складе боеприпасов в Судане погибли пять человек

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, еще 67 получили ранения в результате взрыва на складе боеприпасов в Судане, передает агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство, взрыв произошел на складе боеприпасов в городе Ньяла. По словам представителя армии Судана, причиной взрыва стал "инцидент с электричеством" и сейчас "предпринимаются усилия для борьбы с огнем". Очевидцы сообщили, что взрыв посеял панику среди местных жителей, часть из них покинули свои дома.

Источник в больнице уточнил, что состояние некоторых из 67 раненных оценивается как тяжелое.