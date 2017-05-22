СМИ: Израиль пошел на несколько уступок палестинцам перед визитом Трампа

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Власти Израиля перед визитом президента США Дональда Трампа пошли на несколько экономических уступок палестинцам, которых требовал американский лидер, передает агентство Рейтер.

"Военно-политический кабинет Израиля одобрил экономические меры, которые облегчат повседневную жизнь на территории Палестинской автономии после того, как (Трамп) попросил нескольких мер по укреплению доверия", — приводит агентство заявление кабинета, в котором уточняется, что уступки не вредят интересам Израиля.

По данным агентства, уступки включают возможность строительства двух промышленных зон — в северной и южной части Западного берега реки Иордан. Кроме того, власти обещают обеспечить круглосуточную работу пограничного перехода между Палестинской автономией и Иорданией на мосту Алленби.

Кабинет также проголосовал за создание комитета, который будет изучит вопрос о легализации поселенческих форпостов на территориях на Западном берегу реки Иордан, передает агентство.

Трамп в понедельник начинает двухдневный визит в Израиль и Палестину, обещая привести их к миру, но, не объясняя, как он рассчитывает преуспеть в предприятии, оказавшемся не под силу его предшественникам.