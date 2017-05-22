Иностранные СМИ в Мексике осудили убийство известного журналиста и писателя

МЕХИКО, 22 мая – РИА Новости. Представители аккредитованных в Мексике иностранных СМИ опубликовали в воскресенье открытое письмо, в котором осудили недавнее убийство известного журналиста и писателя Хавьера Вальдеса.

Вальдес, освещавший тему наркопреступности, был убит несколько дней назад в городе Кулиакан мексиканского штата Синалоа. Неизвестные выпустили в него не менее 10 пуль. Вальдес был известен как автор ряда произведений о наркомафии, также он писал об этой проблематике в своих авторских колонках. Недавно он издал книгу "Наркожурналистика", в которой рассказал о нелегкой судьбе тех сотрудников СМИ, которые не хотят молчать перед угрозой действий наркомафии.

"Корреспонденты иностранных СМИ в Мексике осуждают убийство нашего товарища Хавьера Вальдеса. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето пообещал, что смерть журналистов не останется безнаказанной, и мы согласны с ним, что нужны экстраординарные меры перед лицом раны, которую, как он сам сказал, этот тип насилия нанес мексиканскому обществу", — говорится в письме иностранных корреспондентов, которое должно быть передано в администрацию главы государства.

Свои подписи под письмом поставили представители почти 70 крупнейших мировых СМИ, в том числе информационных агентств Рейтер, Ассошиэйтед Пресс, Франс Пресс, ЭФЭ, ДПА, Анса, изданий El Pais, The Wall Street Journal, New York Times, Der Spiegel, Le Figaro и Le Monde. Среди подписавших письмо — МИА "Россия Сегодня" и агентство Sputnik.

По мнению авторов письма, только твердая решимость власти не оставить безнаказанным это преступление и защитит журналистов.

Вальдес стал уже пятым известным журналистом, убитым в Мексике с марта этого года. Самым громким стало убийство корреспондента влиятельного издания Jornada в штате Чиуауа Мирославы Брич, совершенное 23 марта. Она была расстреляна неизвестным прямо у дома в городе Чиуауа, в нее попали восемь пуль.

Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты более 115 работников СМИ, 20 пропали без вести, а случаев нападений на СМИ зарегистрировано около 50.