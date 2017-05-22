Трамп обсудил с президентом Афганистана борьбу с терроризмом

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп встретился в воскресенье с президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщил Белый дом.

Встреча проходила в Эр-Рияде, где оба лидера находятся с визитом на саммите США и мусульманских стран.

"Президент Трамп приветствовал руководящую роль президента Гани в борьбе с терроризмом и реализации ключевых реформ в Афганистане. Он также похвалил смелую службу афганских сил безопасности, которые сражаются за свою страну", — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники в Пентагоне сообщала о возможном увеличении численности американских военнослужащих в Афганистане на пять тысяч человек. За последние четыре года численность американских военных в Афганистане упала со 120 тысяч до примерно девяти тысяч. Пентагон заявляет, что решения на этот счет пока не принято.

При этом ситуация в стране продолжает ухудшаться. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ (запрещена в России).

В Афганистане с 2001 года находится воинский контингент США и их союзников, которые проводят операции против террористов и оказывают помощь местным силам безопасности.