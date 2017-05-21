Американских журналистов не пригласили на выступление Тиллерсона в Эр-Рияде

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел пресс-конференцию в саудовской столице Эр-Рияде, но американских журналистов туда не пригласили, сообщает Hill.

Издание приводит записи ряда журналистов из пула Белого дома, которые заявили, что их не пригласили на пресс-конференцию Тиллерсона и главы МИД Саудовской Аравии Адиля аль-Джубейра. Пресс-конференцию показали арабские телеканалы, позже госдепартамент распространил транскрипт.

На предыдущую пресс-конференцию Тиллерсона и аль-Джубейра, которая состоялась в Эр-Рияде в субботу, прессу приглашали, и госдепартамент даже организовал телеконференцию для журналистов, которые не поехали в Эр-Рияд.

Тиллерсон после вступления в должность госсекретаря заявил, что он лично не нуждается в журналистах. Тиллерсон неоднократно выезжал в зарубежные поездки без журналистского пула — так, в свое первое зарубежное турне по Азии он взял лишь одну журналистку из малоизвестного консервативного издания, которой дал эксклюзивное интервью.

Журналисты также критиковали госдеп за отсутствие ежедневных брифингов для прессы, которые с момента прихода нынешней администрации проходили в течение лишь около месяца и закончились в конце апреля с уходом исполнявшего обязанности официального представителя госдепа Марка Тонера. Преемник Тонера Хизер Науэрт пока не дала ни одного брифинга. Госдепартамент периодически проводит тематические брифинги для прессы, но традицию ежедневно отвечать на злободневные вопросы пока не возобновил.