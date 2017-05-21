Супруга Ярошенко прокомментировала обращение Москальковой к Трампу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Супруга осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко Виктория надеется, что обращение уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой к президенту США Дональду Трампу поможет освобождению ее мужа.

Ранее сообщалось, что Москалькова обратилась к Трампу с просьбой помиловать российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США. Омбудсмен также рассказала, что у нее на приеме была супруга россиянина, которая рассказывала о скудном питании в американской тюрьме и о невозможности делать передачи со стороны родственников.

"Инициатором встречи была сама Татьяна Николаевна Москалькова, встреча происходила в Москве, разговор состоялся в общем о захвате Константина, о краже его с территории третьей страны, об условиях содержания в тюрьме. Татьяна Николаевна обещала, что сделает все, что в ее силах. На сегодняшний день, слава богу, есть какие-то подвижки, надеюсь, что это нам поможет, и что участие омбудсмена повлияет на ситуацию", — сказала супруга российского летчика РИА Новости.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.