Альпинист рассказал об обрушении части Эвереста в 2015 году

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Британский альпинист подтвердил информацию о том, что один из участков горы Эверест под названием "Ступень Хиллари" обрушился в результате землетрясения 2015 года, пишет издание Guardian.

"Ступень Хиллари", названная так в честь новозеландского альпиниста и исследователя Эдмунда Хиллари, представляла собой почти вертикальный склон в 12 метров горы Эверест и могла быть разрушена во время землетрясения, произошедшего в Непале в 2015 году.

"Об этом сообщалось в прошлом году, в действительности я совершил восхождение в прошлом году, но мы не были уверены наверняка, что ступень пропала, поскольку в том районе был снегопад. В этом году, тем не менее, я могу сообщить, что этой части горы, названной "ступенью Хиллари", определенно здесь нет", — приводит издание слова альпиниста Тима Моздейла.

Моздейл, поднявшийся на Эверест в шестой раз 16 мая, опубликовал фотографии того, что осталось от "ступени Хиллари", отметив серьезные опасения по поводу возможности безопасного преодоления места, где некогда располагался склон, из-за изменившейся топографии.

"Ступень Хиллари" располагалась на высоте 8790 метров и считалась альпинистами последним препятствием на пути к главной вершине Эвереста, которая находится на высоте 8848 метров.