Bloomberg: в Москве смеются над США, поскольку видят в них Россию 90-х

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В России все чаще иронизируют над той неразберихой, которая творится в Вашингтоне, но не следует полагать, что виной этому исключительно президент США Дональд Трамп, считает обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.

Не так давно Трамп написал в Twitter, что в России "посмеиваются в рукав, глядя на то, как США разрывают себя на части". Сам автор статьи убежден, что российское руководство смеется вполне открыто.

Так, многих в США, по словам Бершидского, озадачила реакция Сергея Лаврова на новость об увольнении директора ФБР Джеймса Коми. Однако "наигранное" удивление российского дипломата не идет ни в какое сравнение с предложением Владимира Путина поделиться с конгрессом США записями разговоров Лаврова и Трампа. "Это заявление, конечно же, чистая издевка. Невозможно себе представить, что конгресс обратится с такой просьбой к российскому президенту", — пишет обозреватель.

Он также обращает внимание на удачную остроту главы российского МИД на встрече с секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом. "Надеюсь, у вас не возникнут проблемы из-за фотографий?" — спросил Ягланд своего коллегу во время фотосессии. "Это зависит от того, какие секреты вы собираетесь мне передать", — парировал Лавров. "Такой русский юмор принимают в Европе на ура", — считает Бершидский.

По его мнению, российское руководство продолжает "веселиться", поскольку ситуация в Белом доме очень напоминает ельцинскую Россию в ее худшие времена. Непрекращающиеся скандалы ставят под угрозу "особый статус" США в мире, что, как полагает автор, играет на руку геополитическим оппонентам Вашингтона. "Граждане США считают, что во всей этой неразберихе виноват Трамп. Но те, кто наблюдают извне, видят, что это — общеамериканский хаос, виной ему слабость Америки", — говорится в статье.

"Критики Трампа должны понять, что упорствуя в ничем не подкрепленных, но чрезвычайно серьезных обвинениях, они только вредят своей стране", — указывает обозреватель. Он призывает политических оппонентов проявлять "больше серьезности и здравомыслия" и не забывать о том, что дискредитация действующего президента может иметь непредсказуемые последствия.