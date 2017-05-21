США обращались к России с разъяснениями после взлома сервера Демпартии

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. США обращались к России за разъяснением в связи со взломом якобы российскими хакерами сервера Демократической партии перед прошлогодними президентскими выборами, сообщил газете "Коммерсант" заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

"Сделали они это запоздало. Первый запрос поступил за неделю до ноябрьских выборов" — сказал он.

По его словам, Россия оперативно отреагировала на запрос. Храмов отметил, что в ответе были даны исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, в том числе технического плана.

"Российские профильные ведомства своевременно реагируют на все поступающие от иностранных партнеров запросы. Поэтому ответ был дан сразу же, в ноябре. Была запрошена дополнительная информация, поскольку данные, содержавшиеся в их первом обращении, были размытыми и в основном повторяли сообщения СМИ. Наши компетентные ведомства, естественно, попросили партнеров дать конкретные IP-адреса, сигнатуры атак и так далее. Второй запрос, содержавший дополнительную информацию, пришел только в начале этого года. На него был оперативно дан развернутый ответ", — отметил заместитель секретаря Совбеза РФ.

Храмов добавил, что до того, как обратиться к РФ за разъяснениями, "известные круги" в США задействовали пропаганду.

"По принципу политтехнологов "600 раз скажи, что человек неправ, и все в это поверят". Видимо, сделав свою ставку, они специально затянули направление в Россию официального запроса", — полагает он.

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.