Раиси потребовал расследования нарушений на выборах президента Ирана

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Экс-генпрокурор Ирана Ибрахим Раиси после поражения на выборах президента страны обратился с просьбой к Совету стражей конституции, в функции которого входит наблюдение за выборами, провести расследование нарушений во время выборов, передает агентство Fars.

В субботу иранские власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани переизбран на второй срок, получив 57% голосов на выборах. Раиси набрал порядка 38% голосов избирателей.

По данным агентства, Раиси направил Совету стражей конституции Ирана, одной из функций которого является наблюдение за выборами, письмо, в котором заявил о необходимости тщательного разбора нарушений, имевших место как до, так и во время голосования.

В день выборов, проходивших в Иране в пятницу, штаб Раиси заявил, что на многих избирательных участках в какой-то момент закончились бюллетени, а новые МВД якобы не желает выдавать. Кроме того, глава штаба Раиси Али Никзад направил соответствующее заявление комиссии по наблюдению за выборами, в котором сообщил о нарушениях.