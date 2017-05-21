ВОЗ сообщила о возможной четвертой жертве лихорадки Эбола в ДРК

Семья на улице Киншасы во время столкновений представителей оппозиции и полиции. Архивное фото

Семья на улице Киншасы во время столкновений представителей оппозиции и полиции. Архивное фото

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вероятной четвертой жертве лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), передает агентство Рейтер.

Ранее ВОЗ сообщила, что на северо-востоке Демократической Республики Конго была зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, которая унесла жизни трех человек. Последняя вспышка лихорадки Эбола в ДРК произошла в 2014 году, тогда погибли 49 человек.

По данным агентства, число случаев возможного заболевания лихорадкой возросло с 29 до 37, из них два случая гибели от Эболы были подтверждены.

Как отмечает агентство, органы здравоохранения наблюдают за состоянием 416 человек, которые контактировали с теми, кто мог пострадать от лихорадки, а также развернули передвижные лаборатории с целью более быстрой проверки тех людей, у которых проявляются симптомы, сообщил представитель ВОЗ в стране Юджин Кабамби.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.