Трамп пригласил короля Саудовской Аравии с визитом в США

ДУБАЙ, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время визита в Эр-Рияд пригласил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить США, сообщил в воскресенье министр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр.

"Президент пригласил короля Саудовской Аравии нанести визит", — сказал аль-Джубейр, выступая на форуме по итогам визита Трампа. Прямую трансляцию форума вел арабский телеканал Sky News Arabia.

В субботу Трамп прибыл в королевство, которое стало первым пунктом его дебютного зарубежного турне в качестве главы государства. Помимо двусторонних встреч, он принял участие в двух саммитах — с участием руководства шести аравийских монархий, а также глав государств и правительств арабских и мусульманских стран.