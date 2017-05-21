Трамп и саудовский король открыли центр противодействия экстремизму

Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Эр-Рияде. Архивное фото

Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Эр-Рияде. Архивное фото

ДУБАЙ, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд открыли в воскресенье вечером в Эр-Рияде Международный центр противодействия экстремистской идеологии (The Global Center for Combating Extremist Ideology, GCCEI), который с помощью современных технологий будет бороться с проявлениями экстремизма, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

В частности, по информации телеканала, центр из Эр-Рияда будет отслеживать деятельность террористов в интернете, случаи пропаганды экстремизма в мировой сети и вербовки последователей террористических организаций, а также будет противостоять экстремистской идеологии с помощью распространения умеренного религиозного учения и электронных посланий о необходимости мирного сосуществования.

Лидеры США, арабских и мусульманских стран подтвердили на саммите, который прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье, необходимость общими усилиями бороться с терроризмом во всех его проявлениях, отметив, что мусульмане в первую очередь страдают от этого явления.

Трамп прибыл в субботу в Саудовскую Аравию, ставшую первым пунктом в его дебютном зарубежном турне в качестве главы государства.