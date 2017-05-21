WSJ: США откажутся от безвозмездных оборонных грантов для Украины

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вашингтон может свернуть программы безвозмездной помощи на оборонные нужды десяткам стран, в том числе Украине, заменив их на кредитование, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и внутриведомственные документы, оказавшиеся в распоряжении газеты.

По словам неназванных чиновников, мера предусмотрена проектом бюджета администрации Трампа и может затронуть программы помощи на общую сумму примерно в миллиард долларов.

Согласно документу для внутреннего пользования, распространенного среди сотрудников госдепартамента, объем поддержки может сократиться для Пакистана, Туниса, Ливана, Колумбии, Филиппин, Вьетнама и ряд других государств.

Источники газеты сообщили, что гранты на военную помощь для Израиля (3,1 миллиарда долларов), Египта (1,3 миллиарда долларов) и Иордании (250 миллионов долларов) будут сохранены.

"Без такого рода помощи, партнеры, вероятно, или не будут развивать и поддерживать свою обороноспособность, или обратятся к другим странам — например, России, Китаю — за помощью в развитии", — отмечается в документе госдепа.

Переход на систему кредитования, согласно этой оценке, будет неэффективен, так как большинство указанных стран или не захотят обращаться за кредитами, или не смогут выполнить требования для их предоставления.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа представила проект бюджета на 2018 год, в котором предусматривается сокращение расходов госдепартамента на 28% при одновременном увеличении расходов министерства обороны на 10%.